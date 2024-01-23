Турпоток в России увеличился на 19% во время новогодних праздников

Поток туристов по России в новогодние праздники увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом, достигнув более чем полумиллиона человек. Средняя загрузка отелей составила более 80%, как сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, на совещании с вице-премьерами под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
Чернышенко отметил, что туристическая отрасль и соответствующие службы успешно справились с пиковой нагрузкой, и новогодние праздники прошли без серьезных происшествий. Транспортная отрасль обслужила 5,7 миллиона пассажиров, и несмотря на высокий спрос, стоимость услуг осталась стабильной.
Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург традиционно лидируют по общему числу туристов, собрав более 35% от общего потока. Также выделяются регионы, такие как Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Мурманская область, показавшие хорошие темпы роста. Крым привлек более 80 тысяч гостей, увеличившись по сравнению с предыдущими праздниками, и остается одним из самых посещаемых регионов.
Чернышенко также подчеркнул растущую популярность горнолыжных курортов, особенно в Краснодарском крае, где посещаемость увеличилась на 75% по сравнению с 2023 годом. Шерегеш занимает второе место, а курорты Северного Кавказа — третье. Популярность нового горнолыжного курорта в Мурманской области выросла на 25%. Суздаль, Великий Устюг, рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге и ледовый город "Счастье чистой воды" в Иркутской области стали наиболее популярными местами для проведения новогодних праздников в 2024 году.
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