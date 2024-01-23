Тревел-блогер побывал в нескольких странах и выбрал лучшую

Путешественник назвал Бали "психдиспансером для богатых русских"

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешественник Юрий Малых отправился зимовать в Юго-Восточную Азию. Он сменил несколько стран и поделился впечатлениями в своём блоге на Дзене.

Фото: Global Look Press by Xu Qin

Худшим местом из посещённых турист с уверенностью назвал Бали.

"Бали — это психдиспансер для богатых русских, по-другому остров не назвать", — объяснил Малых.

Встретившиеся ему там соотечественники, в большинстве своём, ничего, кроме разочарования, не вызывают. По мнению блогера, какая-то мутная публика — "папкины криптомиллиардеры, продавцы успешного успеха, эксперты по техникам дыхания через нестандартные отверстия и так далее". Туда их как магнитом тянет, хотя некоторые, действительно, "находят источник силы, открывают третий глаз" и становятся по-своему счастливыми.

Иностранцы — не лучше: пьяные австралийцы, маргинальные европейцы, шумные китайцы.

Кроме того, зимнюю погоду на Бали комфортной ну никак не назвать, добавил путешественник.

По его оценке, лучшая страна из тех, где он побывал этой зимой, — Вьетнам.