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Отдых в Абхазии по ценам перегоняет Турцию

Турагенты обратили внимание на подорожание отдыха в Абхазии

1:17
Туризм

Летний отдых в Абхазии сильно подорожал за последнее время, замечают турагенты. На их сообщения в соцсетях обратил внимание TourDom.ru.

Турагенты обратили внимание на подорожание отдыха в Абхазии
Фото: Top-hotel

12 ночей в "Самшитовой роще" в Пицунде с 26 июня обойдутся в 198 тысяч рублей на двоих, приводит пример руководитель одной из туркомпаний.

"Похоже, там решили "победить" по ценам Турцию", — комментирует он.

Издание проверило через несколько дней — уже 203 тысячи.

"Лет пять назад за указанную сумму можно было слетать вдвоём на неделю в не самый бюджетный отель Греции", — говорится в статье.

По сравнению с прошлым годом цена выросла на 25%, и уже не все номера доступны для бронирования на начало лета.

В большей степени подорожали самые востребованные санатории и пансионаты — видимо, поняли, что в 2023-м продешевили, предполагают игроки туристического рынка. В среднем же рост цен составил примерно 18,5%, что тоже немало.

"Абхазия входит в рублёвую зону, падение российской валюты сказывается и на росте инфляции в этой республике", — объясняет глава туроператора.

Специалисты отрасли пророчат, что отдых в Абхазии больше никогда не будет дешёвым.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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