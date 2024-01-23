На Госуслугах может появится функция заселения в отели — подробности

Мишустин пообещал разрешить заселение в отели с электронными документами

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России могут разрешить заселяться в отели с электронными документами. Соответствующее постановление должно принять правительство РФ в апреле, следует из "дорожной карты" трансформации делового климата "Туризм", утверждённой премьером Михаилом Мишустиным.

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В документе 15 пунктов, предложенных предпринимателями отрасли, в том числе принятие закона о горнолыжных курортах и введение наказания для экскурсоводов и гидов-переводчиков за работу без разрешения.

Одним из положений "дорожной карты" предусмотрен нормативный акт, призванный упростить заселение в гостиницы.

"Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение "Госуслуги", — уточнила пресс-служба кабмина.

Это же решение правительства должно дать возможность российским гражданам регистрироваться в отелях по загранпаспорту вне зависимости от места их постоянного проживания.