Российская туристка удивлена содержимым холодильника новозеландского врача

Туристка познакомилась в Новой Зеландии с врачом и была удивлена, изучив содержание холодильника

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка поделилась в своём Дзен-канале необычным опытом визита к новозеландскому врачу в городе Роторуа. Увлекающаяся фотографированием холодильников иностранцев, она удивилась содержимому холодильника доктора Керина.

Фото: архив

Вместо предполагаемой заботы о правильном питании она обнаружила "вредные продукты" — банки, соусы, кока-колу, сливочное масло, варенье и даже водку в жестянках. Туристка описала кулинарные пристрастия врача, который предпочитает сухомятку, бутерброды с маслом и сыром, яичницу с овощами, кукурузные чипсы и крекеры с сыром.

Она отметила, что доктор не ужинает, предпочитает шоколад и чай на ночь, и завершила рассказ, подчеркнув, что несмотря на необычные предпочтения, врач живёт хорошо.