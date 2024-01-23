Названо, насколько турецкие отели скинули летние цены для россиян

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Турецкие отели снижают цены на летний отдых для российских туристов, спрос растет

1:02
Туризм

Турецкие отели активно снизили цены на летний отдых для российских туристов, предлагая скидки в 20-30% по сравнению с прошлым годом. Этот ход привел к резкому росту спроса, превышающему прошлогодние показатели. Основные туроператоры, такие как "Пегас" и Coral Travel, сообщили о значительном увеличении объемов продаж в турецкие курорты: на 235%, 253% и 290% в Анталию, Даламан и Бодрум соответственно. Отмечается, что 98% турецких отелей уже определили цены на 2024 год, и средняя стоимость пакета снизилась на 27%.

Тем не менее, некоторые эксперты отмечают, что высокие цены на летний отдых в Турции могли "напугать" туристов, приводя к перераспределению спроса на другие направления, такие как Таиланд, ОАЭ и, в меньшей степени, Египет. Однако туроператоры также отмечают рост продаж и высокий темп раннего бронирования.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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