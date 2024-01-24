Ещё одна модель Боинга стала потенциально опасной для пассажиров: токсичность усиливается

FAA предупреждает о потенциальной опасности для Boeing 737-900ER после инцидента на Аляске

1:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение о безопасности, рекомендуя авиакомпаниям проверить дверные заглушки на самолетах Boeing 737-900ER после инцидента с аварийным выходом на рейсе Alaska Airlines. Заглушки на этих самолетах имеют схожую конструкцию с моделью MAX 9, на которой произошел инцидент. FAA призывает провести визуальную проверку и обеспечить надлежащую фиксацию дверных заглушек.

Фото: openverse by Anna Zvereva is licensed under CC BY-SA 2.0

Инцидент на Аляске произошел, когда дверь аварийного выхода самопроизвольно отвалилась в полете. FAA призывает операторов 737-900ER провести проверку, чтобы удостовериться, что дверная заглушка правильно фиксирована. Расследование причин инцидента ведет Национальный совет по безопасности на транспорте.

Авиакомпании Alaska Airlines и United Airlines, эксплуатирующие Boeing 737 MAX 9, обнаружили проблемы с дверной заглушкой после проведения проверок. Болты на заглушке оказались ослабленными и требующими дополнительной затяжки. Alaska Airlines также сообщила о нахождении незакрепленных деталей.

Инцидент на Аляске стал поводом для дополнительных проверок и обеспокоенности по поводу безопасности других моделей Boeing, включая 737-900ER. FAA призывает операторов информировать об результатах проверок, чтобы принять необходимые меры по обеспечению безопасности полетов на данной модели. В настоящее время ведется расследование, чтобы выяснить, была ли дверная панель правильно закреплена на самолете, участвовавшем в инциденте.