Ещё одна модель Боинга стала потенциально опасной для пассажиров: токсичность усиливается

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FAA предупреждает о потенциальной опасности для Boeing 737-900ER после инцидента на Аляске

1:42
Туризм

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило предупреждение о безопасности, рекомендуя авиакомпаниям проверить дверные заглушки на самолетах Boeing 737-900ER после инцидента с аварийным выходом на рейсе Alaska Airlines. Заглушки на этих самолетах имеют схожую конструкцию с моделью MAX 9, на которой произошел инцидент. FAA призывает провести визуальную проверку и обеспечить надлежащую фиксацию дверных заглушек.

FAA предупреждает о потенциальной опасности для Boeing 737-900ER после инцидента на Аляске
Фото: openverse by Anna Zvereva is licensed under CC BY-SA 2.0

Инцидент на Аляске произошел, когда дверь аварийного выхода самопроизвольно отвалилась в полете. FAA призывает операторов 737-900ER провести проверку, чтобы удостовериться, что дверная заглушка правильно фиксирована. Расследование причин инцидента ведет Национальный совет по безопасности на транспорте.

Авиакомпании Alaska Airlines и United Airlines, эксплуатирующие Boeing 737 MAX 9, обнаружили проблемы с дверной заглушкой после проведения проверок. Болты на заглушке оказались ослабленными и требующими дополнительной затяжки. Alaska Airlines также сообщила о нахождении незакрепленных деталей.

Инцидент на Аляске стал поводом для дополнительных проверок и обеспокоенности по поводу безопасности других моделей Boeing, включая 737-900ER. FAA призывает операторов информировать об результатах проверок, чтобы принять необходимые меры по обеспечению безопасности полетов на данной модели. В настоящее время ведется расследование, чтобы выяснить, была ли дверная панель правильно закреплена на самолете, участвовавшем в инциденте.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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