Турэксперт назвала Таиланд самым востребованным у россиян местом для отдыха в феврале

Турэксперт Наталия Ансталь в интервью для портала NEWS. ru проинформировала о наиболее выгодных направлениях для путешествия в зимний период. Наибольшим спросом сейчас пользуется Азия, а одним из лучших мест для посещения становится Таиланд — там как раз открывается сезон.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository