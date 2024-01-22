Турэксперт назвала Таиланд самым востребованным у россиян местом для отдыха в феврале

Турэксперт Ансталь рассказала россиянам о выгодных направлениях для отдыха в феврале 2024 года

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турэксперт Наталия Ансталь в интервью для портала NEWS. ru проинформировала о наиболее выгодных направлениях для путешествия в зимний период. Наибольшим спросом сейчас пользуется Азия, а одним из лучших мест для посещения становится Таиланд — там как раз открывается сезон.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

"Из менее жарких направлений можно рассматривать Арабские Эмираты. В феврале там сохраняется достаточно комфортная температура, в пределах 20-25 градусов тепла", — добавила трэвел-блогер.

Она также порекомендовала отправиться на Мальдивы либо Сейшелы. Еще одним популярным направлением она назвала Египет. Страны славятся своим теплым и солнечным климатом круглый год. Это означает, что туристы могут наслаждаться пляжами и занятиями на открытом воздухе даже в холодные месяцы. Кроме того, Египет предлагает доступные цены для приезжих, особенно в сравнении с другими популярными туристическими направлениями. Это означает, что туристы могут получить больше за свои деньги и наслаждаться высококачественным отдыхом без превышения своего бюджета.