Льготники Подмосковья поехали на Чёрное море по электронной путёвке

В Подмосковье выдали первые 300 электронных путёвок льготникам

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Подмосковье выдали первые 300 электронных путёвок льготникам, сообщила в понедельник пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Фото: Министерство социального развития Московской области

Получившие их отправились в санатории Черноморского побережья и средней полосы России, уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

"Наш регион — один из передовых по стране, где путёвки в санатории перевели в электронный формат", — похвалилась она.

Ежегодно льготное санаторно-курортное лечение предоставляется более 30 тысячам жителей области. В этом году на него выделено около 370 миллионов рублей, добавила министр.

Теперь льготникам не нужно идти в органы соцзащиты за путёвкой, они могут получить её прямо в Госуслугах.