В Подмосковье выдали первые 300 электронных путёвок льготникам, сообщила в понедельник пресс-служба министерства социального развития Московской области.
Получившие их отправились в санатории Черноморского побережья и средней полосы России, уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.
"Наш регион — один из передовых по стране, где путёвки в санатории перевели в электронный формат", — похвалилась она.
Ежегодно льготное санаторно-курортное лечение предоставляется более 30 тысячам жителей области. В этом году на него выделено около 370 миллионов рублей, добавила министр.
Теперь льготникам не нужно идти в органы соцзащиты за путёвкой, они могут получить её прямо в Госуслугах.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.