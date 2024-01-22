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Льготники Подмосковья поехали на Чёрное море по электронной путёвке

В Подмосковье выдали первые 300 электронных путёвок льготникам

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Туризм

В Подмосковье выдали первые 300 электронных путёвок льготникам, сообщила в понедельник пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье выдали первые 300 электронных путёвок льготникам
Фото: Министерство социального развития Московской области

Получившие их отправились в санатории Черноморского побережья и средней полосы России, уточнила глава ведомства Людмила Болатаева.

"Наш регион — один из передовых по стране, где путёвки в санатории перевели в электронный формат", — похвалилась она.

Ежегодно льготное санаторно-курортное лечение предоставляется более 30 тысячам жителей области. В этом году на него выделено около 370 миллионов рублей, добавила министр.

Теперь льготникам не нужно идти в органы соцзащиты за путёвкой, они могут получить её прямо в Госуслугах.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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