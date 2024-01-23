Стало известно о сложности рождения детей в ОАЭ: туристка поделилась своим опытом

Туристка поделилась сложностями рождения детей в ОАЭ: арабские документы и необычные правила

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская туристка, родившая своих детей в ОАЭ, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась. Выбрав арабский вариант свидетельства о рождении, она столкнулась с проблемами перевода и легализации.

Фото: Unsplash by Piotr Chrobot

Дети получили "козырные" паспорта ОАЭ, что также вызвало трудности. Она отметила высокие расходы на медицинскую помощь и штраф за поздний вылет. В результате дополнительных сложностей с документами, ей пришлось усыновить своих собственных детей по законам Белоруссии.

Эта история подчёркивает особенности родов и получения документов в ОАЭ для иностранных туристов.