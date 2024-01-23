Турция теперь будет доступна не для всех россиян

Экономический обозреватель из Турции, Мустафа Реджеп Эрчин, предупреждает о возможном сокращении потока российских туристов в Турцию из-за обновленной туристической стратегии страны и повышения цен.
Эрчин отмечает, что Турция стала относительно дорогой, и падение турпотока может быть вероятным в ближайшие годы, пока туристы не адаптируются к новой ситуации.
Он связывает это с политикой страны, направленной на привлечение квалифицированных и более платежеспособных туристов.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.