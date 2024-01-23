Турция теперь будет доступна не для всех россиян

Турция может потерять российских туристов из-за новой стратегии и высоких цен

0:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Экономический обозреватель из Турции, Мустафа Реджеп Эрчин, предупреждает о возможном сокращении потока российских туристов в Турцию из-за обновленной туристической стратегии страны и повышения цен.

Фото: openverse by Lex Kravetski is licensed under CC BY 2.0

Эрчин отмечает, что Турция стала относительно дорогой, и падение турпотока может быть вероятным в ближайшие годы, пока туристы не адаптируются к новой ситуации.

Он связывает это с политикой страны, направленной на привлечение квалифицированных и более платежеспособных туристов.