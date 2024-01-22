Российская блогерша, пребывая в Турции, поделилась своим впечатлением о росте цен на продукты в стране. Она выделила яйца, отметив, что их десяток теперь стоит примерно 250 рублей, что оказалось выше российских цен.
Блогерша также упомянула рост цен на мясо, молоко, кофе, чай, хлеб и другие продукты. Вывод блогерши — сейчас выгоднее выбирать туры "все включено", так как самостоятельное приготовление пищи уже не сэкономит бюджет.
Она также подчеркнула, что цены на овощи и фрукты остаются доступными, что делает отдых в Турции с питанием в отеле более предпочтительным.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.