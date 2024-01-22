Турист сравнил цены на продукты в Турции и в России и была шокирована, особо выделив яйца

Блогер сравнила цены на продукты в Турции и России и призвала выбирать туры "все включено"

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша, пребывая в Турции, поделилась своим впечатлением о росте цен на продукты в стране. Она выделила яйца, отметив, что их десяток теперь стоит примерно 250 рублей, что оказалось выше российских цен.

Блогерша также упомянула рост цен на мясо, молоко, кофе, чай, хлеб и другие продукты. Вывод блогерши — сейчас выгоднее выбирать туры "все включено", так как самостоятельное приготовление пищи уже не сэкономит бюджет.

Она также подчеркнула, что цены на овощи и фрукты остаются доступными, что делает отдых в Турции с питанием в отеле более предпочтительным.