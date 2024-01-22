В Турции предупредили туристов, что их теперь начали грабить прямо в самолётах

Турция предупредила туристов о кражах в самолетах

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Президент-основатель Турецкого совета по развитию медицинского туризма предупредил туристов о растущей проблеме краж в самолетах. На некоторых маршрутах появились банды, грабящие пассажиров во время полета.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Особенно под угрозой оказались дальнемагистральные и ночные рейсы, где пассажиры спят, не обращая внимания на свои вещи. Рекомендуется туристам быть осторожными, путешествовать группами и использовать дополнительные средства безопасности, такие как замки для сумок.

Предложение установить камеры видеонаблюдения в салонах самолетов также рассматривается для предотвращения краж. Кражи в самолетах становятся всё более частыми, и на некоторых маршрутах работают организованные банды воров.

Власти Турции предупреждают туристов о необходимости бережного отношения к своим вещам и привлекают внимание к рискованным маршрутам.