В Турции предупредили туристов, что их теперь начали грабить прямо в самолётах

Президент-основатель Турецкого совета по развитию медицинского туризма предупредил туристов о растущей проблеме краж в самолетах. На некоторых маршрутах появились банды, грабящие пассажиров во время полета.
Особенно под угрозой оказались дальнемагистральные и ночные рейсы, где пассажиры спят, не обращая внимания на свои вещи. Рекомендуется туристам быть осторожными, путешествовать группами и использовать дополнительные средства безопасности, такие как замки для сумок.
Предложение установить камеры видеонаблюдения в салонах самолетов также рассматривается для предотвращения краж. Кражи в самолетах становятся всё более частыми, и на некоторых маршрутах работают организованные банды воров.
Власти Турции предупреждают туристов о необходимости бережного отношения к своим вещам и привлекают внимание к рискованным маршрутам.
Чем холоднее за окном, тем сильнее стремление переждать зиму и мечтать о весенних грядках. В течение зимних месяцев многие любители дачного хозяйства создают свой маленький огород на подоконнике.