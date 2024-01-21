Стирают трусы и варят сосиски: какой предмет в отеле лучше не использовать

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Бортпроводники предупреждают туристов о рисках использования гостиничных чайников

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Видео, опубликованное голландской стюардессой Деми в TikTok, предупреждает туристов об опасностях использования гостиничных чайников.

Фото: openverse by jfeuchter is licensed under CC BY 2.0

Бортпроводница отмечает, что такие приборы часто становятся объектами недобросовестного использования, включая стирку белья и приготовление мяса, что может представлять опасность с точки зрения гигиены.

Доктор Хизер Хендриксон подтвердила, что гостиничные чайники не проходят глубокую очистку и не предназначены для промышленного использования, выражая озабоченность возможными опасностями, связанными с использованием таких приборов. Она рекомендует избегать использования гостиничных чайников в целях личной гигиены.