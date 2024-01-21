Стирают трусы и варят сосиски: какой предмет в отеле лучше не использовать

Видео, опубликованное голландской стюардессой Деми в TikTok, предупреждает туристов об опасностях использования гостиничных чайников.
Бортпроводница отмечает, что такие приборы часто становятся объектами недобросовестного использования, включая стирку белья и приготовление мяса, что может представлять опасность с точки зрения гигиены.
Доктор Хизер Хендриксон подтвердила, что гостиничные чайники не проходят глубокую очистку и не предназначены для промышленного использования, выражая озабоченность возможными опасностями, связанными с использованием таких приборов. Она рекомендует избегать использования гостиничных чайников в целях личной гигиены.
Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.