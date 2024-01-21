Новый тренд в туризме: летать на самолётах становится стыдно

Исследование Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) выявило, что в Германии растет тренд стыда за полеты, вызванный высокими выбросами углекислого газа. Почти половина участников опроса признали, что испытывают угрызения совести после полета на самолете.
Этот тренд, начавшийся в 2017 году и усилившийся в 2019 году, продолжает распространяться, влияя на более чем половину потенциальных туристов. Крупные туроператоры, в свою очередь, высказывают опасения по поводу демонизации туризма из-за экологической повестки.
Это декоративное растение, которое сеют зимой, удивит ароматами.