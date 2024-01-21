Новый тренд в туризме: летать на самолётах становится стыдно

Стыд за полеты: немецкие туристы проявляют угрызения совести из-за углеродных выбросов

0:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Исследование Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) выявило, что в Германии растет тренд стыда за полеты, вызванный высокими выбросами углекислого газа. Почти половина участников опроса признали, что испытывают угрызения совести после полета на самолете.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Этот тренд, начавшийся в 2017 году и усилившийся в 2019 году, продолжает распространяться, влияя на более чем половину потенциальных туристов. Крупные туроператоры, в свою очередь, высказывают опасения по поводу демонизации туризма из-за экологической повестки.