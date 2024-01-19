Туристы хлынули на Северный Кавказ

Турпоток на Северный Кавказ вырос на 55%

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турпоток на Северный Кавказ вырос на 55% в 2023 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития туристической отрасли в СКФО в пятницу.

Фото: Shutterstock by Vladimir Mulder

Туризм в регионе развивается быстрее, чем в других субъектах РФ, отметил он.

"Отрасль здесь показывает самые высокие темпы роста по стране — по официальным данным, турпоток вырос более чем наполовину к 2022 году, на 55%. По итогам 11 месяцев прошлого года в СКФО отдохнули более 2,5 миллиона человек", — уточнил глава Минэкономразвития.

По его словам, такие данные дал Росстат на основе данных о размещении отдыхающих в гостиницах и санаториях.

"Если мы берем данные сотовых операторов и начинаем анализировать, то цифры существенно выше", — добавил министр.

Он уверен, что в наступившем году положительная динамика сохранится. Во всяком случае, по сообщениям местных властей, в новогодние праздники турпоток вырос на 17%.

Решетников считает вполне закономерным интерес туристов к Северному Кавказу. "Здесь есть всё, что нужно для круглогодичного отдыха: горы, море, каньоны, целебные источники, мощная санаторно-курортная база и, конечно, богатая история и архитектура", — объяснил он.