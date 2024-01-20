Селфи страшнее акул: их предложено повсеместно запретит

Селфи оказались опаснее акул: эксперты предлагают законы против рискованных фото

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Согласно данным телеканала Euronews, исследование, опубликованное в журнале Travel Medicine, показывает, что смертей, связанных с селфи, за последние 13 лет произошло больше, чем нападений акул. Эксперты призывают рассматривать рискованные селфи как проблему общественного здравоохранения и предлагают внести законы, запрещающие опасные фотоснимки.

Фото: openverse by Miroslav Vajdić is licensed under CC BY-SA 2.0

Всего за указанный период смертей, связанных с селфи, было 379, из которых 140 пришлось на туристов. В сравнении с этими цифрами, нападений акул было всего 90. По исследованию, Россия входит в топ-3 стран с наибольшим количеством смертей от селфи, после Индии и США.

Эксперты выделяют, что желание получить идеальное фото для социальных сетей часто приводит к рискованному поведению, вызванному желанием выделиться и получить признание. В результате ученые предлагают законодательные меры для предотвращения подобных случаев.

Данные также указывают, что большинство жертв селфи — молодые люди, причем женщины более склонны рисковать жизнью, делая селфи. Смерти от падений с высоты, транспортных происшествий и утоплений составляют основную часть статистики.

Эксперты подчеркивают, что запреты и ограничения, введенные в некоторых странах, не решают основной проблемы — стремления туристов рисковать ради получения красивой фотографии. Инициаторы предлагают внедрить законы, схожие с запретами в Японии, Мумбаи, Памплоне и других местах, а также подчеркивают необходимость рассматривать рискованные селфи как общественно-значимую проблему, требующую профилактики и образования.