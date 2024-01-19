Российский турист переехал в Дубай и столкнулся с обратной стороной города

Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дубай, знаменитый своими небоскребами и роскошью, оказывается не только местом шика и безопасности, но и городом с трудовыми буднями и социальными проблемами. Российский турист поделился своими впечатлениями о "двуличии" этого мегаполиса, выявив разрыв между иллюзией и реальностью.

Фото: Wikipedia by Challiyan is licensed under CC BY-SA 3.0

Открывание другой стороны: Турист описывает, как первоначально восхищался яркой стороной Дубая с его выдающейся архитектурой и роскошью, но затем сталкивается с "нормальной" стороной города — низкоэтажными районами, пробками и повседневными проблемами.

Противоречие между иллюзией и реальностью: Автор подчеркивает, что первое, что показывают туристам — это красивая сторона города, но за глянцевым фасадом скрывается реальный Дубай, где люди живут и работают. Так, прогулки по городу становятся неудобными из-за отсутствия переходов через оживленные дороги.

Окружение мигрантов: Турист отмечает наличие множества мигрантов в отдаленных районах, где они трудятся на стройках, в такси и общепите. Он выделяет разнообразие этнических групп, таких как из Индии, Афганистана, Пакистана и Бангладеш.

Подземные переходы и социальные проблемы: Один из удивительных моментов — присутствие мигрантов, просящих милостыню, в подземных переходах. Этот феномен стал для туриста настоящим открытием и показал, что, несмотря на блеск, Дубай сталкивается с социальными проблемами, о которых не так часто рассказывают.

Таким образом, взгляд туриста проливает свет на двуединую природу Дубая, представляя его не только как место роскоши, но и как реальный город с обыденностью и социальными вызовами.