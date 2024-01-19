Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар Успенская назвала смертельно опасные для домашних животных комнатные растения
Политолог Ищенко посоветовал не доверять "инсайдерской информации" блогеров
Экзотический салат с грушей и грибами
Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт
Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место
Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов
Экс-теннисист Ольховский: Джокович — это не безусловный лидер Australian Open-2024
Чтоб все росло в согласии друг с другом: подбираем идеальные пары овощей на грядку
Российский турист переехал в Дубай и столкнулся с обратной стороной города

Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста

1:41
Туризм

Дубай, знаменитый своими небоскребами и роскошью, оказывается не только местом шика и безопасности, но и городом с трудовыми буднями и социальными проблемами. Российский турист поделился своими впечатлениями о "двуличии" этого мегаполиса, выявив разрыв между иллюзией и реальностью.

Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста
Фото: Wikipedia by Challiyan is licensed under CC BY-SA 3.0
  • Открывание другой стороны: Турист описывает, как первоначально восхищался яркой стороной Дубая с его выдающейся архитектурой и роскошью, но затем сталкивается с "нормальной" стороной города — низкоэтажными районами, пробками и повседневными проблемами.
  • Противоречие между иллюзией и реальностью: Автор подчеркивает, что первое, что показывают туристам — это красивая сторона города, но за глянцевым фасадом скрывается реальный Дубай, где люди живут и работают. Так, прогулки по городу становятся неудобными из-за отсутствия переходов через оживленные дороги.
  • Окружение мигрантов: Турист отмечает наличие множества мигрантов в отдаленных районах, где они трудятся на стройках, в такси и общепите. Он выделяет разнообразие этнических групп, таких как из Индии, Афганистана, Пакистана и Бангладеш.
  • Подземные переходы и социальные проблемы: Один из удивительных моментов — присутствие мигрантов, просящих милостыню, в подземных переходах. Этот феномен стал для туриста настоящим открытием и показал, что, несмотря на блеск, Дубай сталкивается с социальными проблемами, о которых не так часто рассказывают.

Таким образом, взгляд туриста проливает свет на двуединую природу Дубая, представляя его не только как место роскоши, но и как реальный город с обыденностью и социальными вызовами.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Последние материалы
Потерявшие под Иркутском цезий геологи заверили, что он безопасен, пока закрыт
Автоэксперт Колодочкин: мотор заклинит через 70 км при потере масла
Дубай: между блеском и реальностью — взгляд российского туриста
Чтоб радовала взгляд дальше: как пересадить взрослую розу на новое место
Шоумена Гудкова могут признать иноагентом по просьбе активистов
Экс-теннисист Ольховский: Джокович — это не безусловный лидер Australian Open-2024
Чтоб все росло в согласии друг с другом: подбираем идеальные пары овощей на грядку
Астролог рассказала, как правильно встречать год Дракона по восточному календарю
Автолюбителям назвали самый эффективный способ защиты автомобиля от мороза
Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников