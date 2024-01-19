Российский турист переехал в Дубай и столкнулся с обратной стороной города

Дубай, знаменитый своими небоскребами и роскошью, оказывается не только местом шика и безопасности, но и городом с трудовыми буднями и социальными проблемами. Российский турист поделился своими впечатлениями о "двуличии" этого мегаполиса, выявив разрыв между иллюзией и реальностью.
Фото: Wikipedia by Challiyan is licensed under CC BY-SA 3.0
Открывание другой стороны: Турист описывает, как первоначально восхищался яркой стороной Дубая с его выдающейся архитектурой и роскошью, но затем сталкивается с "нормальной" стороной города — низкоэтажными районами, пробками и повседневными проблемами.
Противоречие между иллюзией и реальностью: Автор подчеркивает, что первое, что показывают туристам — это красивая сторона города, но за глянцевым фасадом скрывается реальный Дубай, где люди живут и работают. Так, прогулки по городу становятся неудобными из-за отсутствия переходов через оживленные дороги.
Окружение мигрантов: Турист отмечает наличие множества мигрантов в отдаленных районах, где они трудятся на стройках, в такси и общепите. Он выделяет разнообразие этнических групп, таких как из Индии, Афганистана, Пакистана и Бангладеш.
Подземные переходы и социальные проблемы: Один из удивительных моментов — присутствие мигрантов, просящих милостыню, в подземных переходах. Этот феномен стал для туриста настоящим открытием и показал, что, несмотря на блеск, Дубай сталкивается с социальными проблемами, о которых не так часто рассказывают.
Таким образом, взгляд туриста проливает свет на двуединую природу Дубая, представляя его не только как место роскоши, но и как реальный город с обыденностью и социальными вызовами.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ