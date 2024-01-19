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Стамбул — Ваш новый дом: советы для успешного переезда на ПМЖ в Турцию

Эксперты поделились этапами и советами для россиян, планирующих переезд на ПМЖ

1:23
Туризм

Стать резидентом Стамбула — уникальная возможность для россиян обеспечить себе безопасность, благополучие и уникальный образ жизни. Эксперт по недвижимости рассказывает, какие шаги предпринять для успешного переезда. Стамбул сочетает в себе древнюю историю, современную инфраструктуру и культурное наследие, что делает его привлекательным для иностранцев.

Эксперты поделились этапами и советами для россиян, планирующих переезд на ПМЖ
Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Советы для переезда:

  • Определение потребностей: Решите, что вам важно — насыщенная городская жизнь или уединение.
  • Выбор района: Учтите свои предпочтения и бюджет при выборе местоположения жилья.
  • Финансовая оценка: Оцените свои финансовые возможности и рассмотрите варианты приобретения недвижимости.
  • Популярные районы: Рассмотрите такие районы, как Авджылар, Бейликдюзю, Шишли и Бешикташ, которые пользуются спросом у иностранцев.
  • Профессиональная помощь: Обратитесь к лицензированным агентствам недвижимости, например, Profit Real Estate, для избежания подводных камней и получения качественной консультации.
  • Юридическое сопровождение: Рассмотрите возможность получения юридической поддержки на всех этапах сделки и последующего получения статуса.

Переезд в Стамбул предоставляет шанс на стабильность, комфорт и карьерный рост, а сотрудничество с профессионалами в сфере недвижимости облегчит весь процесс.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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