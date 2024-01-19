Стамбул — Ваш новый дом: советы для успешного переезда на ПМЖ в Турцию

Эксперты поделились этапами и советами для россиян, планирующих переезд на ПМЖ

1:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стать резидентом Стамбула — уникальная возможность для россиян обеспечить себе безопасность, благополучие и уникальный образ жизни. Эксперт по недвижимости рассказывает, какие шаги предпринять для успешного переезда. Стамбул сочетает в себе древнюю историю, современную инфраструктуру и культурное наследие, что делает его привлекательным для иностранцев.

Фото: "Istanbul" by szeke is licensed under CC BY-SA 2.0.

Советы для переезда:

Определение потребностей: Решите, что вам важно — насыщенная городская жизнь или уединение.

Выбор района: Учтите свои предпочтения и бюджет при выборе местоположения жилья.

Финансовая оценка: Оцените свои финансовые возможности и рассмотрите варианты приобретения недвижимости.

Популярные районы: Рассмотрите такие районы, как Авджылар, Бейликдюзю, Шишли и Бешикташ, которые пользуются спросом у иностранцев.

Профессиональная помощь: Обратитесь к лицензированным агентствам недвижимости, например, Profit Real Estate, для избежания подводных камней и получения качественной консультации.

Юридическое сопровождение: Рассмотрите возможность получения юридической поддержки на всех этапах сделки и последующего получения статуса.

Переезд в Стамбул предоставляет шанс на стабильность, комфорт и карьерный рост, а сотрудничество с профессионалами в сфере недвижимости облегчит весь процесс.