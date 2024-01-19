Пилот частной авиакомпании Wheels Up, Джини Картер, делится секретом для улучшения комфорта во время полёта: приобретение бутыли воды в аэропорту перед вылетом.
Он обосновывает это действие тем, что действующие ограничения безопасности запрещают пронос воды, купленной до "чистой" зоны, и вода на борту не всегда соответствует высоким стандартам качества.
Кроме того, пилот указывает на ситуации, когда бортпроводники не могут предоставить напитки, и предупреждает о риске обезвоживания для пассажиров. Члены лётного экипажа также подтверждают, что вода в самолётах не всегда идеального качества, поэтому рекомендуется приобретать напитки самостоятельно перед рейсом.
На примере бортпроводницы из TikTok подчеркивается, что вода, используемая для приготовления кофе и чая на борту, может быть сомнительного качества из-за редких проверок.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.