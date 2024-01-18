Россияне никуда не поехали в новогодние каникулы

Более 70% россиян никуда не поехали в новогодние каникулы, выяснил ВЦИОМ. Результаты опроса обнародовал ТАСС в четверг.
С 2018 года доля тех, кто предпочитает остаться дома в праздничные дни остаётся примерно одинаковой – 70-77%. Рубеж 2023-2024 годов:
Из тех, кто решился на путешествие, 15% отправились в сельскую местность, по 7% побывали в Москве и Московской области, по 4% в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре.
При этом большинство опрошенных – 75% – остались довольны каникулами, а оптимальной их продолжительность сочли 66% респондентов.
Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил телефонный опрос 14 января 2024 года. В нём участие 1 600 россиян старше 18 лет.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.