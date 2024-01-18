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Россияне никуда не поехали в новогодние каникулы

Более 70% россиян отказались от новогоднего туризма

1:05
Туризм

Более 70% россиян никуда не поехали в новогодние каникулы, выяснил ВЦИОМ. Результаты опроса обнародовал ТАСС в четверг.

Более 70% россиян отказались от новогоднего туризма
Фото: na-dache.pro

С 2018 года доля тех, кто предпочитает остаться дома в праздничные дни остаётся примерно одинаковой – 70-77%. Рубеж 2023-2024 годов:

  • 73% россиян провели дома;
  • 23% выехали за пределы своего региона;
  • 1% отдохнули за границей.

Из тех, кто решился на путешествие, 15% отправились в сельскую местность, по 7% побывали в Москве и Московской области, по 4% в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Краснодаре.

При этом большинство опрошенных – 75% – остались довольны каникулами, а оптимальной их продолжительность сочли 66% респондентов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения проводил телефонный опрос 14 января 2024 года. В нём участие 1 600 россиян старше 18 лет. 

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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