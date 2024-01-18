Самая безопасная авиакомпания мира оказалась замешана в катастрофе с мочой

Австралийская авиакомпания Qantas, ранее считавшаяся одной из самых безопасных, столкнулась с инцидентом, который туристы из Новой Зеландии назвали "катастрофой с мочой".
Пара путешественников обнаружила, что их сиденья в самолете были мокрыми от мочи предыдущего пассажира. Попытки получить компенсацию и возврат средств столкнулись с непониманием со стороны авиакомпании.
После публичного скандала Qantas извинилась и предложила компенсацию как жест доброй воли. Инцидент может повлиять на репутацию авиакомпании, ранее занимавшей второе место в рейтинге самых безопасных перевозчиков.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.