Семь лайфхаков для заядлых путешественников

Британский турист дал советы тем, кто часто путешествует

2:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Никогда не пользуйтесь гостиничным утюгом! Этот и другие советы заядлого путешественника из Британии Гилберта Отта опубликовала на днях Daily Mail.

Фото: The Irish Times by Nick Bradshaw

Основатель туристического проекта God Save The Points, он часто бывает в самых разных странах и приобрёл большой опыт, которым готов поделиться с теми, кому приходится регулярно путешествовать.

1. Простыни для сушки — лучшее решение для багажа

Ношеные вещи в чемодане лучше перекладывать простынями — так остальное его содержимое сохранит свежесть.

2. Возьмите с собой непрозрачный скотч

Вы оцените этот странный, на первый взгляд, совет, когда столкнётесь с невозможностью уснуть из-за огоньков в телевизоре, кондиционере и другой электронике. Просто заклейте их лентой, и они не будут мешать.

3. Не пользуйтесь гостиничным утюгом

Известно, что пилоты и другие несознательные постояльцы греют на них еду. Нельзя утверждать, что каждый утюг изгваздан в пицце, но вы ведь не хотите рисовать своей белоснежной рубашкой, правда?

4. Используйте душ, чтобы отпарить одежду

На одежде, повешенной на полотенцесушитель в ванной во время душа, прекрасно расправятся все складки, так что мерзкий гостиничный утюг вам и не понадобится.

5. Сверните одежду, чтобы сэкономить место и избежать складок

Скатывание одежды — самый эффективный способ сэкономить место при её упаковке в чемодан плюс способ сохранить вещи аккуратно выглаженными.

6. Воспользуйтесь доставкой в ​​тот же день

Многое можно не брать с собой, учитывая развитую систему торговли с доставкой в разных странах мира. В США, например ShopRunner, Task Rabbit, DoorDash и Amazon Prime принесут вам прямо к двери всё что угодно — от аптечных товаров до одежды и еды — в день заказа.

7. Клипсы для штор

Отели словно соревнуются в красоте и плотности штор. Прищепки или клипсы помогут вам либо открыть путь дневному свету, либо, напротив, тотально заблокировать все щели.

Счастливого пути!