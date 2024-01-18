Семь лайфхаков для заядлых путешественников

Никогда не пользуйтесь гостиничным утюгом! Этот и другие советы заядлого путешественника из Британии Гилберта Отта опубликовала на днях Daily Mail.
Основатель туристического проекта God Save The Points, он часто бывает в самых разных странах и приобрёл большой опыт, которым готов поделиться с теми, кому приходится регулярно путешествовать.
Ношеные вещи в чемодане лучше перекладывать простынями — так остальное его содержимое сохранит свежесть.
Вы оцените этот странный, на первый взгляд, совет, когда столкнётесь с невозможностью уснуть из-за огоньков в телевизоре, кондиционере и другой электронике. Просто заклейте их лентой, и они не будут мешать.
Известно, что пилоты и другие несознательные постояльцы греют на них еду. Нельзя утверждать, что каждый утюг изгваздан в пицце, но вы ведь не хотите рисовать своей белоснежной рубашкой, правда?
На одежде, повешенной на полотенцесушитель в ванной во время душа, прекрасно расправятся все складки, так что мерзкий гостиничный утюг вам и не понадобится.
Скатывание одежды — самый эффективный способ сэкономить место при её упаковке в чемодан плюс способ сохранить вещи аккуратно выглаженными.
Многое можно не брать с собой, учитывая развитую систему торговли с доставкой в разных странах мира. В США, например ShopRunner, Task Rabbit, DoorDash и Amazon Prime принесут вам прямо к двери всё что угодно — от аптечных товаров до одежды и еды — в день заказа.
Отели словно соревнуются в красоте и плотности штор. Прищепки или клипсы помогут вам либо открыть путь дневному свету, либо, напротив, тотально заблокировать все щели.
Счастливого пути!
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.