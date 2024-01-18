Греция вводит налог на туристов

Греция решила обложить туристов климатическим налогом

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Греции решили обложить туристов климатическим налогом, сообщает правительственный вестник страны.

Фото: iStock

Новый налог вводится с этого года. Он будет взиматься в высокий сезон — с марта по октябрь.

"Его назвали "платой за устойчивость к климатическому кризису", он заменит действующий гостиничный налог", — поясняет издание.

Размер налога составит, в зависимости от категории отеля, от 1 до 4 евро за ночь. Это примерно вдвое больше действовавшего ранее гостиничного сбора. Взыскиваться он будет на месте.

При этом в низкий сезон — с ноября по февраль — сохраняется туристический сбор от 0,5 до 4 евро за сутки.

К непопулярному решению власти Греции подтолкнули природные катаклизмы, бушевавшие там минувшим летом, — наводнение, жара и лесные пожары.

"Власти рассчитывают, что сбор станет хорошей финансовой поддержкой при оказании помощи во время стихийных бедствий", — надеется правительство страны.