Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мать погибшей военнослужащей рассказала об употреблении в ВСУ наркотиков
В результате беспорядков в Башкирии есть пострадавшие
Водителям сказали, на каком расстоянии камера видит нарушение
Почему дешевые ароматические свечи опасны для здоровья
5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители
Агроном Терентьев посоветовал создать простую дренажную систему для отведения талых вод от посадок
Мама Тимати ответила, по чьей инициативе она присутствовала на родах Анастасии Решетовой
Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости
Украинский генерал Кривонос: под Купянском ВСУ попали в непростое положение
Резко подорожал отдых в Сочи летом 2024-го

Рост цен на отдых в Сочи достиг 75% на самые жаркие дни

1:15
Туризм

Отдых в Сочи подорожал, но крайне неравномерно — в зависимости от дат бронирования, сообщил председатель экспертного cовета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов сайту TourDom.ru.

Рост цен на отдых в Сочи достиг 75% на самые жаркие дни
Фото: Администрация Сочи

"Интерес к лету большой, рост цен, если говорить о гостиницах и санаториях различных категорий, разный — от 5 до 70%", — уточнил он.

Аналитики туроператора "Здоровый мир — Сочи" предоставили такие данные:

  • с января по май цена вырастет на 5%,
  • в июне — на без малого 75%,
  • в июле — сентябре — на 65%,
  • в четвертом квартале — снова на 5%.

Путёвка с лечением при размещении в стандартном двухместном номере с трёхразовым питанием и пользованием бассейном будет стоить этим летом от 9,6 тысячи рублей за сутки.

Главная причина роста цен — ожидание хорошего летнего сезона. С этим связана и неравномерность подорожания.

Спрос на самые жаркие летние дни высокий, а предложений с достойным сервисом и хорошим лечением по-прежнему недостаточно, объясняет Богданов.

По его словам, именно поэтому многие санатории ввели 100%-ную оплату бронирования, и тем не менее на июль у них уже все номера зарезервированы.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой Виктор Пахомов Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране Михаил Плисюк
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Какие продукты вредны для кошек
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Последние материалы
Мать погибшей военнослужащей рассказала об употреблении в ВСУ наркотиков
В результате беспорядков в Башкирии есть пострадавшие
Почему дешевые ароматические свечи опасны для здоровья
По Гоголю: в СВО андрии и остапы Тараса Бульбы бьются сейчас между собой
Оппозиция Сербии призывает Запад повлиять на выборы в стране
5 обстоятельств по уходу за салоном автомобиля, о которых забывают неопытные водители
Агроном Терентьев посоветовал создать простую дренажную систему для отведения талых вод от посадок
Мама Тимати ответила, по чьей инициативе она присутствовала на родах Анастасии Решетовой
Врач рассказал, как самостоятельно выявить признаки рака ротовой полости
Украинский генерал Кривонос: под Купянском ВСУ попали в непростое положение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников