Резко подорожал отдых в Сочи летом 2024-го

Рост цен на отдых в Сочи достиг 75% на самые жаркие дни

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отдых в Сочи подорожал, но крайне неравномерно — в зависимости от дат бронирования, сообщил председатель экспертного cовета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов сайту TourDom.ru.

Фото: Администрация Сочи

"Интерес к лету большой, рост цен, если говорить о гостиницах и санаториях различных категорий, разный — от 5 до 70%", — уточнил он.

Аналитики туроператора "Здоровый мир — Сочи" предоставили такие данные:

с января по май цена вырастет на 5%,

в июне — на без малого 75%,

в июле — сентябре — на 65%,

в четвертом квартале — снова на 5%.

Путёвка с лечением при размещении в стандартном двухместном номере с трёхразовым питанием и пользованием бассейном будет стоить этим летом от 9,6 тысячи рублей за сутки.

Главная причина роста цен — ожидание хорошего летнего сезона. С этим связана и неравномерность подорожания.

Спрос на самые жаркие летние дни высокий, а предложений с достойным сервисом и хорошим лечением по-прежнему недостаточно, объясняет Богданов.

По его словам, именно поэтому многие санатории ввели 100%-ную оплату бронирования, и тем не менее на июль у них уже все номера зарезервированы.