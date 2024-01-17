Резко подорожал отдых в Сочи летом 2024-го

Отдых в Сочи подорожал, но крайне неравномерно — в зависимости от дат бронирования, сообщил председатель экспертного cовета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов сайту TourDom.ru.
"Интерес к лету большой, рост цен, если говорить о гостиницах и санаториях различных категорий, разный — от 5 до 70%", — уточнил он.
Аналитики туроператора "Здоровый мир — Сочи" предоставили такие данные:
Путёвка с лечением при размещении в стандартном двухместном номере с трёхразовым питанием и пользованием бассейном будет стоить этим летом от 9,6 тысячи рублей за сутки.
Главная причина роста цен — ожидание хорошего летнего сезона. С этим связана и неравномерность подорожания.
Спрос на самые жаркие летние дни высокий, а предложений с достойным сервисом и хорошим лечением по-прежнему недостаточно, объясняет Богданов.
По его словам, именно поэтому многие санатории ввели 100%-ную оплату бронирования, и тем не менее на июль у них уже все номера зарезервированы.
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