Чем болели российские туристы в новогодние каникулы

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Раскрыты причины страховых возмещений по здоровью российским туристам

1:19
Туризм

Около 800 страховых случаев зарегистрировал один из ведущих игроков сегмента туристического страхования ЕВРОИНС, сообщает со ссылкой на представителя компании "Вестник АТОР" в среду.

Раскрыты причины страховых возмещений по здоровью российским туристам
Фото: SKY Aviation Cargo Service

Основаниями для страховых событий чаще всего становились ЛОР-заболевания, отравления и вирусные инфекции, уточнила директор филиала ЕВРОИНС Туристическое Страхование Юлия Алчеева.

В Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии преобладают травмы. Самым дорогим страховым случаем стало ДТП — в первую неделю 2024 года мужчина упал с мотобайка и получил множественные рваные раны и ссадины конечностей. Его лечение обошлось более чем в 9 тысяч евро.

Редкостью стали травмы, полученные на зарубежных горнолыжных курортах. И в целом география путешествий изменилась в пользу внутреннего туризма — таких полисов стало на 20% больше.

Алчеева привела пример типичного страхового случая, произошедшего на кророте Роза Хутор в Сочи,

"Застрахованную на горнолыжной трассе сбил сноубордист, как результат — травма колена", — рассказала работница страхового агентства.

В прошлом году аналитики Страхового Дома ВСК признали Сочи самым травмоопасным курортом России.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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