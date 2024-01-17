Россиянин сообщил, почему в Таиланде в дешевых заведениях лучше сервис, чем в дорогих и престижных

Сервис в Таиланде: Россиянин рассказал о различиях в обслуживании в дешевых и дорогих заведениях

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянин, делясь своим опытом в Таиланде через канал в "Дзене", выделил различия в обслуживании в дешевых и дорогих заведениях страны. По его словам, уличные забегаловки считаются приятнее, чем дорогие рестораны, благодаря дружелюбному сервису и бесплатным угощениям, таким как вода и зелень.

Фото: Wikipedia by Supanut Arunoprayote is licensed under CC BY 4.0

В то время как в дорогих местах иногда включают неожиданные платные услуги. Также он отметил, что подобные различия заметны в стоматологических клиниках и мотосервисах.

Большие учреждения могут включать дополнительные сборы, в то время как в маленьких точках могут отказаться от оплаты за небольшие услуги. Автор подчеркнул важность бережного обращения с услугами и приведения примера, когда он отказался от бесплатной услуги и заплатил за труд помощника, ремонтировавшего его транспортное средство.