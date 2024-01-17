Туристам сообщили, как их могут легко обворовать в арендуемых апартаментах

Один турист поделился своим опытом о том, как его обворовали в арендованных апартаментах в Париже через платформу Airbnb. Преступники использовали поддельные ключи, чтобы проникнуть в квартиру, в которой он останавливался с семьей.
Директор маркетингового агентства, Джез Эшберри, обнаружил вора в своей спальне ночью, и после пропажи ценных вещей, включая фотоаппарат и солнцезащитные очки, обратился в полицию.
Этот инцидент поднимает вопрос о безопасности апартаментов, сдаваемых через Airbnb, и подчеркивает важность предосторожностей для туристов и хозяев, таких как использование таймеров для электроприборов и регулярное обновление кодов безопасности.
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