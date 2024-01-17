Туристам сообщили, как их могут легко обворовать в арендуемых апартаментах

Преступники воспользовались поддельными ключами в апартаментах Airbnb: Опыт туриста и мнение хозяев

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Один турист поделился своим опытом о том, как его обворовали в арендованных апартаментах в Париже через платформу Airbnb. Преступники использовали поддельные ключи, чтобы проникнуть в квартиру, в которой он останавливался с семьей.

Фото: Openverse by heatheronhertravels is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Директор маркетингового агентства, Джез Эшберри, обнаружил вора в своей спальне ночью, и после пропажи ценных вещей, включая фотоаппарат и солнцезащитные очки, обратился в полицию.

Этот инцидент поднимает вопрос о безопасности апартаментов, сдаваемых через Airbnb, и подчеркивает важность предосторожностей для туристов и хозяев, таких как использование таймеров для электроприборов и регулярное обновление кодов безопасности.