Горничная в отеле объяснила, почему ненавидит на номерах таблички "не беспокоить"

Тайны таблички "Не беспокоить": горничные отелей делятся своим опытом

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Горничные из отелей высказали свое негодование по поводу табличек "Не беспокоить", особенно когда они висят на дверях номеров долгое время.

Фото: openverse by davefishernc is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Они подчеркнули, что такие таблички, наоборот, создают трудности для их работы, замедляя уборку и увеличивая сложность очистки грязных номеров. Горничные также отметили, что долгое отсутствие уборки делает номера более грязными и требует больше усилий при уборке.

Кроме того, они подчеркнули, что гости, не использующие услуги горничной, могут снижать их доход, а также выражают беспокойство по поводу возможного увольнения, если сокращаются заказы на уборку номеров.

Горничные советуют туристам сообщать стойке регистрации удобное время для уборки, чтобы эффективно использовать время и удовлетворить все стороны.