Горничные из отелей высказали свое негодование по поводу табличек "Не беспокоить", особенно когда они висят на дверях номеров долгое время.
Они подчеркнули, что такие таблички, наоборот, создают трудности для их работы, замедляя уборку и увеличивая сложность очистки грязных номеров. Горничные также отметили, что долгое отсутствие уборки делает номера более грязными и требует больше усилий при уборке.
Кроме того, они подчеркнули, что гости, не использующие услуги горничной, могут снижать их доход, а также выражают беспокойство по поводу возможного увольнения, если сокращаются заказы на уборку номеров.
Горничные советуют туристам сообщать стойке регистрации удобное время для уборки, чтобы эффективно использовать время и удовлетворить все стороны.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.