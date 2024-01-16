Российским туристкам рассказали, почему турки считают их "доступными" и называют Наташами

"Наташи" в Турции: стереотипы о русских женщинах и культурные разногласия

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

Отечественный путешественник, рассказывая в своем Дзен-канале "Живая Средняя Азия", поделился мнением о стереотипах, которые турки могут иметь о русских женщинах.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

В турецком обществе ценят сдержанность, и открытое общение с мужчинами, характерное для русских женщин, порой вызывает недопонимание. Это привело к формированию стереотипа о "Наташах", усиленного историческими аспектами и свободным поведением российских туристов.

Даже если поведение русской девушки не нарушает норм своей страны, в Турции оно может восприниматься как признак доступности, что укрепило стереотип в турецком обществе.

Исторические события, такие как выселение советских военных из Египта в 1972 году, также влияют на формирование данного стереотипа в турецком обществе.