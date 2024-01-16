Российским туристкам рассказали, почему турки считают их "доступными" и называют Наташами

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"Наташи" в Турции: стереотипы о русских женщинах и культурные разногласия

0:49
Туризм

Отечественный путешественник, рассказывая в своем Дзен-канале "Живая Средняя Азия", поделился мнением о стереотипах, которые турки могут иметь о русских женщинах.

"Наташи" в Турции: стереотипы о русских женщинах и культурные разногласия
Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

В турецком обществе ценят сдержанность, и открытое общение с мужчинами, характерное для русских женщин, порой вызывает недопонимание. Это привело к формированию стереотипа о "Наташах", усиленного историческими аспектами и свободным поведением российских туристов.

Даже если поведение русской девушки не нарушает норм своей страны, в Турции оно может восприниматься как признак доступности, что укрепило стереотип в турецком обществе.

Исторические события, такие как выселение советских военных из Египта в 1972 году, также влияют на формирование данного стереотипа в турецком обществе.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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