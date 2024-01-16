"Первостепенное внимание": Таиланд хочет ещё больше туристов из России

Российский турпоток в Таиланд в 1,5 раза превысил прогноз

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2023 году российский турпоток в Таиланд в 1,5 раза превысил прогнозировавшийся ранее, сообщила в пятницу глава Туристического управления страны (TAT) Тхапани Киатпхайбун.

Фото: Pixabay

"Я хотела бы поблагодарить российских туристов. Как вы знаете, мы прогнозировали в 2023 году, что около миллиона туристов из России посетят Таиланд, однако по итогам года мы приняли 1,48 миллиона россиян", — уточнила она.

Киатпхайбун заверила, что возглавляемое ею ведомство продолжит работу по привлечению туристов из РФ и обеспечению их безопасности.

"Министерство туризма и Туристическое управление Таиланда уделяют первостепенное внимание привлечению ещё большего числа россиян", — пояснила она.

12 января в Бангкоке прошла презентация информационной кампании Thais Always Care, пропагандирующей гостеприимство у жителей страны, в ней приняла участие и руководительница ТАТ.

Доля россиян занимает пятое место в общем турпотоке в Таиланд из-за рубежа, а на Пхукете они — самая многочисленная национальная группа: в 2023-м в аэропорт острова прибыли более 800 тысяч пассажиров из РФ.