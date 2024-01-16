Из России появятся прямые авиарейсы на Филиппины

С марта "ИрАэро" запускает регулярные рейсы Иркутск — Манила, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов. Он раскрыл некоторые подробности.
Полёты продолжительностью 7,5-8 часов с дозаправкой в Китае без высадки пассажиров (соответствующие разрешения Пекина уже получены) будут выполняться самолётами Sukhoi Superjet 100 раз в неделю.
Ввиду долгого отсутствия авиасообщения с Филиппинами перевозчик пока затрудняется прогнозировать пассажиропоток.
"Но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса", — заверил Крупнов.
Продажи билетов начнутся в ближайшие дни. Рейсы из Москвы с пересадкой стоят от 65 до 92 тысяч рублей (багаж включён).
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.