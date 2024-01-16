Из России появятся прямые авиарейсы на Филиппины

Открывается авиасообщение с Филиппинами

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

С марта "ИрАэро" запускает регулярные рейсы Иркутск — Манила, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов. Он раскрыл некоторые подробности.

Фото: Официальный сайт аэропорта Манилы на русском языке

Полёты продолжительностью 7,5-8 часов с дозаправкой в Китае без высадки пассажиров (соответствующие разрешения Пекина уже получены) будут выполняться самолётами Sukhoi Superjet 100 раз в неделю.

Ввиду долгого отсутствия авиасообщения с Филиппинами перевозчик пока затрудняется прогнозировать пассажиропоток.

"Но мы готовы увеличить частотность авиарейсов в случае устойчивого спроса", — заверил Крупнов.

Продажи билетов начнутся в ближайшие дни. Рейсы из Москвы с пересадкой стоят от 65 до 92 тысяч рублей (багаж включён).