На Кубе без шоппинга: туристка в шоке от ассортимента в местных магазинах

Российская путешественница, ведущая канал "Путешествие с фотокамерой", поделилась своим шоком от бедности в супермаркетах на Кубе. Она отметила, что даже в крупнейших магазинах предложение продуктов ограничено: рис, масло, курица, рыба, ветчина, иногда яйца и молоко.
Цены также вызвали разочарование, особенно с учётом ограниченного выбора. Путешественница подчеркнула, что даже за основные продукты приходится платить в долларах, что делает их неподъемными для большинства местных жителей.
Впрочем, несмотря на трудности, кубинцы кажутся довольными и продолжают наслаждаться жизнью.
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