На Кубе без шоппинга: туристка в шоке от ассортимента в местных магазинах

Российская туристка поделилась впечатлениями о бедности в кубинских супермаркетах

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница, ведущая канал "Путешествие с фотокамерой", поделилась своим шоком от бедности в супермаркетах на Кубе. Она отметила, что даже в крупнейших магазинах предложение продуктов ограничено: рис, масло, курица, рыба, ветчина, иногда яйца и молоко.

Фото: Wikipedia by Luigi Novi is licensed under CC BY 3.0

Цены также вызвали разочарование, особенно с учётом ограниченного выбора. Путешественница подчеркнула, что даже за основные продукты приходится платить в долларах, что делает их неподъемными для большинства местных жителей.

Впрочем, несмотря на трудности, кубинцы кажутся довольными и продолжают наслаждаться жизнью.