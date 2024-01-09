В прошлом году представители российского бизнеса стали на 38% чаще совершать поездки за рубеж. Как отмечают специалисты, теперь от уровня "допандемийного" 2019 года показатель отстает лишь на 2%.
Как указали в пресс-службе компании "Аэроклуб", чаще всего российские предприниматели останавливались в Сербии — на долю гостиниц в этой стране пришлось 15% всех бронирований. Таким образом, за год спрос вырос на 276%.
Вдобавок, в ТОП стран также вошли Китай (14% от всех бронирований) и Казахстан (12%). Популярными направлениями у зарубежных туристов остались ОАЭ, Турция, Армения, Беларусь, Узбекистан, Италия и Франция.
Для себя отечественные бизнесмены чаще всего выбирали отели категории "четыре" и "пять" звёзд. При этом наиболее часто в заграничные командировки отправлялись сотрудники ИТ-компаний. Их число составило 46% от всех бронирований. На 17% пришлось число работников нефтегазовой отрасли и энергетики, а 6% — на сотрудников фармацевтических компаний.
Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.