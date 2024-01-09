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В 2023 году российские бизнесмены на 38% чаще стали совершать поездки за рубеж

1:15
Туризм

В прошлом году представители российского бизнеса стали на 38% чаще совершать поездки за рубеж. Как отмечают специалисты, теперь от уровня "допандемийного" 2019 года показатель отстает лишь на 2%.

В 2023 году российские бизнесмены на 38% чаще стали совершать поездки за рубеж
Фото: Сандро (Крымский репортаж): https://t.me/sandro_crimea

Как указали в пресс-службе компании "Аэроклуб", чаще всего российские предприниматели останавливались в Сербии — на долю гостиниц в этой стране пришлось 15% всех бронирований. Таким образом, за год спрос вырос на 276%.

Вдобавок, в ТОП стран также вошли Китай (14% от всех бронирований) и Казахстан (12%). Популярными направлениями у зарубежных туристов остались ОАЭ, Турция, Армения, Беларусь, Узбекистан, Италия и Франция.

Для себя отечественные бизнесмены чаще всего выбирали отели категории "четыре" и "пять" звёзд. При этом наиболее часто в заграничные командировки отправлялись сотрудники ИТ-компаний. Их число составило 46% от всех бронирований. На 17% пришлось число работников нефтегазовой отрасли и энергетики, а 6% — на сотрудников фармацевтических компаний.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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