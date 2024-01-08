Эксперты назвали 17 простых правил безопасного отдыха на природе зимой

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Эксперты поделились 17 простыми рекомендациями для безопасного отдыха на природе зимой.

Фото: Openverse by Yohan Creemers is licensed under CC BY-NC 2.0

Во-первых, выбираясь куда-либо зимой на отдых или просто на прогулку, нужно не забывать о правильном подборе одежды и обуви для похода. Вещи обязательно должны быть сезонными, удобными и без лишних деталей, и при этом защищать от всех неблагоприятных факторов.

Если вы собираетесь кататься на лыжах, санках или сноубордах, то же самое касается и снаряжения — оно должно быть удобным и полезным. Но помните, что делать это можно только в специально оборудованных местах.

При этом, собирая рюкзак, исключайте всё лишнее. С собой вам понадобятся карта местности, компас, мобильный телефон и портативное устройство подзарядки аккумулятора, а также аптечка, вода и термос с тёплым чаем, спички, фонарик и дождевик.

Если вы выезжаете в горы, добавляют специалисты, обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. В случае неблагоприятных погодных условий лучше перенести путешествие на другой раз.

Вдобавок, в походы со сложными и большими маршрутами лучше не отправляться в одиночку, а взять с собой человека, который хорошо знает местность. Не забывайте, что большую опасность представляет сложный горный рельеф — различные крутые склоны, острые скалы, обрывы и расщелины.

Установив палатку, не отходите от неё далеко — особенно в одиночку и в тёмное время суток. При этом покидать место своего привала следует ненадолго, и, если путешествуете не в одиночку, обязательно предупредите об этом своих попутчиков.

Место для стоянки тоже следует выбирать тщательно. Оно должно быть максимально удалено от горных рек, обрывов и крутых склонов из-за опасности оползней или обвалов. Ни в коем случае не заходите за ограждения специально оборудованных видовых площадок ради эффектного фото. Ведь идущий вниз склон может внезапно закончиться многометровым обрывом.

Помимо этого, специалисты обращают внимание, что на горное восхождение лучше не решаться, если вы не уверены в своих физических ресурсах или возможностях здоровья. Ни в коем случае не употребляйте спиртные напитки, ведь подавляющее большинство травм отдыхающие получают в состоянии алкогольного опьянения.

Перед тем, как отправиться в поход, обязательно освежите свои знания о правилах оказания доврачебной помощи. Контролируйте время своего пребывания на открытой местности, чтобы не переохладиться, не оставляйте после себя мусор.

В заключение эксперты напоминают, что, в случае, если вы заблудились, не паникуйте, остановитесь на возвышении, успокойтесь и осмотритесь вокруг. Попробуйте вслушаться в окружающие звуки — возможно, вам удастся распознать шум, доносящийся из лагеря или от шоссе. Если же вы уже сообщили о том, что заблудились, и помощь спешит к вам, никуда не уходите и не перемещайтесь. Лишь в таком случае вероятность того, что вас быстро обнаружат, повысится.