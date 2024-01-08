Петербуржцам рассказали про ТОП-5 российских зимних курортов в 2024 г

1:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Петербуржцам рассказали про ТОП-5 зимних курортов России в наступившем году. Как рассказал Павел Матвеев в интервью "МК в Питере", путешественники могут выбрать для зимнего отдыха Камчатку, Карелию или Кольский полуостров.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

По словам Матвеева, это Камчатка: там можно покататься на снегоходе и посмотреть красивые места. Кроме того, продолжает эксперт, прекрасным направлением является зимняя Карелия, ведь в регионе огромное количество озер, которые к этому времени замерзают, поэтому по ним можно кататься на снегоходе.

В то же время, можно посетить крупнейший горный массив на Кольском полуострове — Хибины, в котором потрясающие пейзажи.

"Подъёмник прямо в городе. Но даже если вы не любитель сноуборда или лыж, то просто полюбоваться горными пейзажами — прекрасно. Тем более, что на гору можно подняться на подъемнике, и сразу же увидеть потрясающий пейзаж", — уточнил Матвеев.

В заключение для зимних путешествий он порекомендовал Якутию. И хотя вначале сложно представить, как в регионе может быть такая низкая температура, как -54, прочувствовать её стоит, уверен он.