Секрет бесплатного повышения класса обслуживания: садитесь на борт последними

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

В погоне за роскошью и более комфортным полетом, туристам предлагается неожиданный совет: садиться на борт самолета последними. Согласно изданию Gourmet Traveller, такой подход дает пассажирам возможность оценить наличие свободных мест в бизнес- или первом классе, что может привести к бесплатному или выгодному повышению класса обслуживания.

Фото: Openverse by sigmama is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты также советуют проявлять вежливость и уважение к персоналу, спрашивая о возможных повышениях тарифов на последний момент. Отмечается, что многие авиакомпании предлагают скидки на непроданные билеты в конце самолета, и такой запрос может быть успешным.

Другие полезные советы включают в себя проявление щедрости и внимания к персоналу с помощью подарков, а также использование "легенд" о поводе полета, что может увеличить шансы на повышение класса обслуживания.