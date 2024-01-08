Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые обнаружили необычный ингредиент вина иудейской знати
Музыкант Андрей Макаревич* признался, что заставил голодать Росконцерт
Четыре важных совета по выращиванию огурцов
Продление срока водительских удостоверений: почему водителям лучше заменить их заранее
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Рецепт подливы как в столовых СССР: подойдёт к любому гарниру
Ирина Шейк отпраздновала свой день рождения в прозрачном платье
Киев держит "плацдарм" в Крынках по одной причине: горы трупов боевиков ВСУ
Утренняя атака: российские ракеты несутся в трёх направлениях к целям 

Секрет бесплатного повышения класса обслуживания: садитесь на борт последними

0:56
Туризм

В погоне за роскошью и более комфортным полетом, туристам предлагается неожиданный совет: садиться на борт самолета последними. Согласно изданию Gourmet Traveller, такой подход дает пассажирам возможность оценить наличие свободных мест в бизнес- или первом классе, что может привести к бесплатному или выгодному повышению класса обслуживания.

Секрет бесплатного повышения класса обслуживания: садитесь на борт последними
Фото: Openverse by sigmama is licensed under CC BY 2.0.

Эксперты также советуют проявлять вежливость и уважение к персоналу, спрашивая о возможных повышениях тарифов на последний момент. Отмечается, что многие авиакомпании предлагают скидки на непроданные билеты в конце самолета, и такой запрос может быть успешным.

Другие полезные советы включают в себя проявление щедрости и внимания к персоналу с помощью подарков, а также использование "легенд" о поводе полета, что может увеличить шансы на повышение класса обслуживания.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Певец Леонид Агутин принял неожиданное решение на фоне скандала с новогодним шоу

Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.

Российский певец Леонид Агутин принял решение покинуть РФ и улететь в Дубай
Пугачёва вышла на связь на фоне провала Киркорова: всего одно слово
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Быстро избавьтесь от клещей на листьях огурцов: копеечное средство из кухни поможет
Запад при краже активов РФ останется с попрошайками на бесполезном мешке денег Дмитрий Плотников
Бог троицу любит: к каким 3 знакам Зодиака придет счастье в конце этой эимы
Никому не нужны: иноагенты беднеют на чужбине
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Стало известно, могут ли кошки жить зимой на улице
Последние материалы
Киев держит "плацдарм" в Крынках по одной причине: горы трупов боевиков ВСУ
Ирина Шейк отпраздновала свой день рождения в прозрачном платье
Секрет бесплатного повышения класса обслуживания: садитесь на борт последними
Утренняя атака: российские ракеты несутся в трёх направлениях к целям 
Названа польза тренировок с гирей для здоровья
Ночные удары по Украине: местные власти отчитались о прилётах
Ученые нашли пользу невербальной демонстрации стресса
Гороскоп на рабочую неделю 9-12 января для всех знаков Зодиака
Ксения Собчак оправдалась за ложную информацию об отъезде Насти Ивлеевой
Режиссёр следующих "Звездных войн" намерена "принести дискомфорт мужчинам"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников