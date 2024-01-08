Подголовники в самолете: скрытая опасность бактерий, на которую стоит обратить внимание

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британский микробиолог Джейсон Тетро предупредил туристов о потенциальной опасности заражения бактериями в самолете, выделив подголовники как одну из наиболее заразных частей. Подчеркнув, что подголовники редко подвергаются глубокой очистке, эксперт подчеркнул, что это открытая поверхность, с которой пассажиры часто контактируют.

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Советуя бдительность, эксперты рекомендуют путешественникам внимательно следить за гигиеничностью поверхностей в самолете, также подчеркивая риск заражения в других местах, таких как карманы сидений, ремни безопасности, столики для подноса и ручки туалетной комнаты. Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства или влажные салфетки перед контактом с этими поверхностями, чтобы предотвратить возможное заражение микробами.