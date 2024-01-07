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Топ-6 невоспитанных туристов 2023 года: россиянин в списке негодяев

1:19
Туризм

Сайт Travel Noire представил топ-6 самых невоспитанных туристов 2023 года, чьи поступки вызвали широкий резонанс и негодование:

Топ-6 невоспитанных туристов 2023 года: россиянин в списке негодяев
Фото: Нейросеть Шедеврум
  • Американский водитель во Флоренции: Нарушив правила движения, он повредил средневековую достопримечательность — мост Понте Веккьо, получив штраф в 500 евро.
  • Влиятельный человек из Китая: Китайская журналистка была осуждена после того, как приготовила и съела мясо белой акулы в прямом эфире, что привело к штрафу в размере 125’000 юаней и общественному осуждению.
  • Русский нудист на Бали: Депортирован с Бали за проведение фотосессии в полуобнажённом виде на священной горе Агунг, что вызвало яркое возмущение и внесло его в список невоспитанных туристов.
  • Французские влюблённые: Приговорены к 15 годам тюремного заключения за кражу вина на $2 млн из ресторана в Париже.
  • Канадский пловец в Венеции: Оштрафован на $1’000 за плавание под мостом Риальто, вызвавший широкое общественное негодование.
  • Болгарский резчик в Риме: Оштрафован за вырезание своего имени на стене Колизея, ставший объектом критики и прозванный "варваром и засранцем".
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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