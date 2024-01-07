Эксперты объяснили, почему в самолёте синие кресла

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперты рассказали, что цвет сидений в самолетах не просто вопрос дизайна, а стратегический выбор, оказывающий влияние на эмоциональное состояние пассажиров.

Фото: Openverse by caribb is licensed under CC BY-SA 2.0

Согласно данным издания The Sun, синий цвет, используемый в салонах самолетов различных авиакомпаний, в том числе Ryanair, Easyjet, и British Airways, вызывает чувство спокойствия, что особенно важно в стрессовых ситуациях, связанных с полетами. Психологи подтверждают, что синий — цвет умиротворения и спокойства, замедляющий сердцебиение и дыхание, создавая расслабляющую атмосферу. Э

ксперты также отмечают, что выбор синего связан с его консервативностью, что делает полеты менее напряженными и способствует созданию приятной обстановки в воздухе. В будущем авиакомпании могут более тщательно использовать психологию цвета, чтобы сделать воздушные путешествия еще более приятными и расслабляющими.