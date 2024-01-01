Сокрытые красоты России: пять недооцененных туристических жемчужин

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Яндекс Путешествия" выделили пять уникальных, недооцененных туристических направлений в России. Долина реки Бикин в Хабаровском крае поражает древними лесами и дикой природой, где обитают амурские тигры.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В селе Хатанга на Таймыре туристов ждет северное сияние, старинная православная церковь и удивительный метеоритный кратер. Мценск в Орловской области предлагает посещение музеев, связанных с Тургеневым, и удивительные экспозиции, включая музей мценского кружева. На Чукотке зрелище заброшенного военного поселка и Золотой хребет оставят незабываемые впечатления.

Наконец, озеро Донгуз Орун-Кёль в Кабардино-Балкарии, в рамках Национального парка "Приэльбрусье", приглашает насладиться красотой водопадов, ущелий и горы Эльбрус.