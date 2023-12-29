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Названы причины отметить Новый год в Санкт-Петербурге

1:49
Туризм

Опрос среди нескольких тысяч россиян показал, что многие из них планируют провести новогодние каникулы в Петербурге. Петербург занимает третье место по популярности среди российских туристических направлений, уступая лишь Сочи и опережая многие другие города.

Названы причины отметить Новый год в Санкт-Петербурге
Фото: Openverse by ElenaLitera is licensed under CC BY-SA 4.0

Популярность города обусловлена богатой культурной программой, а также новогодними ярмарками, где можно не только купить подарки, но и насладиться атмосферой праздника.

Кроме того, город привлекает своими многочисленными музеями, общее количеством которых более двухсот. В любое время года здесь можно найти развлечения для всех возрастов и интересов. Особенно популярен Петербург зимой, когда здесь проходят многочисленные концерты, фестивали и новогодние елки. Количество предложений по аренде квартир в декабре увеличилось на 34%, что свидетельствует о росте интереса к городу как к туристическому направлению, сообщает Петербург2.

Особое внимание уделяется новогодней ночи, которую можно масштабно отметить как на улицах города, так и в различных заведениях. Культурная программа на новогодние каникулы включает сотни концертов, фестивалей и мероприятий для детей и взрослых. Петербург также предлагает разнообразные зимние развлечения, включая катание на коньках, упряжку с хаски и даже поездки на северных оленях.

Туристов также привлекают окрестности Петербурга, включая экотропы, курорты у залива, и исторические города вроде Выборга. Возможность быстро добраться до других городов региона, таких как Псков, Великий Новгород и Тихвин, делает Петербург еще более привлекательным для путешественников.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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