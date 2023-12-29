Дагестан признали самым бюджетным регионом для отдыха в России

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм Регионы

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) и ВЭБ. РФ, Дагестан признали самым дешевым регионом для отдыха в России.

Фото: openverse by Ильяс Букаров is licensed under CC BY-SA 4.0

Отмечается, что средние расходы внутренних туристов составляют 1,5-2 тыс. рублей в день. Наиболее дорогими регионами по расходам являются Магаданская область, Камчатка, Санкт-Петербург, Калининград. Средний турист тратит платит в этих регионах 2,4 тыс. рублей в день.

Кроме того, показатель бюджетности находится на высоком уровне в Ненецком и Ямало-Ненецком округах, Дагестане и Ингушетии.

Отмечается, что в Дагестане средний турист тратит около 1 тыс. рублей в день.

Ранее сообщалось о том, что Подмосковье получит федеральную субсидию на развитие туризма. Оно вошло в число регионов — лидеров по получению единой субсидии в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Теперь полученные средства регион может направить на оборудование пляжей, создание кемпингов, а также формирование национальных маршрутов.