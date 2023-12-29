По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) и ВЭБ. РФ, Дагестан признали самым дешевым регионом для отдыха в России.
Отмечается, что средние расходы внутренних туристов составляют 1,5-2 тыс. рублей в день. Наиболее дорогими регионами по расходам являются Магаданская область, Камчатка, Санкт-Петербург, Калининград. Средний турист тратит платит в этих регионах 2,4 тыс. рублей в день.
Кроме того, показатель бюджетности находится на высоком уровне в Ненецком и Ямало-Ненецком округах, Дагестане и Ингушетии.
Отмечается, что в Дагестане средний турист тратит около 1 тыс. рублей в день.
Ранее сообщалось о том, что Подмосковье получит федеральную субсидию на развитие туризма. Оно вошло в число регионов — лидеров по получению единой субсидии в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Теперь полученные средства регион может направить на оборудование пляжей, создание кемпингов, а также формирование национальных маршрутов.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.