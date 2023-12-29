Как только были сняты коронавирусные ограничения на заграничные путешествия, российские туристы снова поехали за рубеж. Тем не менее, многие направления пришлось пересмотреть из-за сложностей, связанных с поездками в Европу. Тогда россияне решили начать осваивать Африку.
По данным сервиса для путешествий OneTwoTrip, доля забронированных авиарейсов в Африку на новогодние каникулы 2023-2024 годов составила четыре процента от всего числа зарубежных рейсов. И хотя сама цифра невелика, важно то, что круг бронируемых в этой жаркой стране направлений расширяется. Там, помимо Египта, российские туристы начинают осваивать Намибию, Нигерию, Замбию.
Также по сравнению с прошлым годом выросла популярность поездок в Марокко — ездить туда стали в три раза чаще. Вдобавок, в два раза увеличился спрос на путешествия в Нигерию.
В среднем, обращают внимание аналитики, спрос на бронирование туристических направлений в Африке на грядущие новогодние каникулы увеличился на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.