Российские туристы стали чаще ездить в Африку

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Как только были сняты коронавирусные ограничения на заграничные путешествия, российские туристы снова поехали за рубеж. Тем не менее, многие направления пришлось пересмотреть из-за сложностей, связанных с поездками в Европу. Тогда россияне решили начать осваивать Африку.

Фото: https://www.pxfuel.com/en/free-photo-einux

По данным сервиса для путешествий OneTwoTrip, доля забронированных авиарейсов в Африку на новогодние каникулы 2023-2024 годов составила четыре процента от всего числа зарубежных рейсов. И хотя сама цифра невелика, важно то, что круг бронируемых в этой жаркой стране направлений расширяется. Там, помимо Египта, российские туристы начинают осваивать Намибию, Нигерию, Замбию.

Также по сравнению с прошлым годом выросла популярность поездок в Марокко — ездить туда стали в три раза чаще. Вдобавок, в два раза увеличился спрос на путешествия в Нигерию.

В среднем, обращают внимание аналитики, спрос на бронирование туристических направлений в Африке на грядущие новогодние каникулы увеличился на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.