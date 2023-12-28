Россияне на Пхукете теперь могут подать заявление на продление визы онлайн

1:20 Your browser does not support the audio element. Туризм

Процедура продления визы Таиланда теперь стала более доступной благодаря введению онлайн-сервиса. По информации The Phuket News, с 25 декабря туристы, находящиеся в Таиланде по одной из 12 типов виз, могут подавать заявления на продление онлайн. Это изменение призвано облегчить процесс для посетителей, в частности, в преддверии новогодних праздников.

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Генерал-лейтенант Иттифон, выражая удовлетворение, отметил, что новый онлайн-портал предоставляет удобство, скорость и безопасность в оформлении продления визы. Он подчеркнул важность российских туристов для региона и выразил уверенность, что новый сервис будет полезен для приезжающих из России.

Тайские власти, ожидая посещение 350 000 туристов в аэропорту Пхукета в этом месяце, активно готовятся к упрощению визовых процедур. Проект "Электронное продление визы" успешно прошел испытания и теперь доступен для иностранных посетителей на острове, включая российских туристов. Список виз, для которых доступно онлайн-продление на Пхукете, включает в себя различные типы неиммиграционных виз и виз для обучения, работы и других целей.