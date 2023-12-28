Городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь

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Общественный транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь, объявил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале в четверг.

Фото: Мобильный репортёр

Метро и МЦК не будут закрываться на ночь, также будут курсировать 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта, а работу МЦД продлят до 3 часов ночи.

С 20:00 31 декабря до 06:00 1 января проезд будет абсолютно бесплатным, уточняется в сообщении.

Работа городского транспорта будет продлена и в ночь на Рождество. Кроме того, с 1 по 8 января парковка на московских улицах — бесплатная, добавил градоначальник.

Ранее правительство Москвы анонсировало праздничные мероприятия, которые будут проходить в каникулы — большая их часть также бесплатная.