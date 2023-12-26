"Социалистический город Березники" включен в перечень объектов культурного наследия Пермского края

Госинспекция по охране объектов культурного наследия приняла решение включить "Социалистический город Березники" в перечень выявленных объектов культурного наследия Пермского края. Решение было оформлено приказом, подписанным 19 декабря.

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"Социалистический город Березники" представляет собой памятник градостроительства и архитектуры, созданный в период с 1929 по 1960 годы. Район состоит из двух основных частей: Нового Чуртана с ориентацией по оси юго-запад — северо-восток и центральной части города. Кварталы в первой части имеют различные формы, в то время как во второй они преимущественно прямоугольные. Об это сообщает properm.ru.

Новый статус объекта культурного наследия, который будет присвоен 29 декабря, повлияет на параметры возможного строительства в районе, а также на размещение рекламных конструкций и киосков. При проведении земельных и хозяйственных работ будет обязательно обеспечивать сохранность объектов культурного наследия.