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Туристов предупредили о болезнях в разных странах

3:06
Туризм

Кончилась пандемия, сняты антиковидные ограничения, а российские туристы, адаптировавшись понемногу к новым реалиям, массово собрались за рубеж.

Туристов предупредили о болезнях в разных странах
Фото: Pixnio

Между тем ни коронавирус, ни другие опасные инфекции никуда не исчезли. Скорее наоборот — глобальное потепление способствует распространению экзотических болезней.

"Фиксируем смещение границ природных очагов инфекции, расширение ареала переносчиков опасных болезней, и это связано в том числе с изменением климата", — констатировала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Посещение любой страны с недостаточным уровнем развития медицины небезопасно для здоровья туристов, предупредил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрик Шахвердян.

"Прежде всего, это государства Южной, Юго-Восточной Азии и Африки южнее Сахары. В плане тропических болезней плохая ситуация и в Латинской Америке", — уточнил он.

Даже если для въезда в страну не требуется обязательная вакцинация, лучше перестраховаться и сделать прививку, посоветовал специалист.

"Помимо жёлтой лихорадки, гепатита A, полиомиелита, столбняка, рекомендую перед поездкой вакцинацию против гепатита В, бешенства, дифтерии, кори", — пояснил он.

Но и привившись, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: не контактировать с дикими животными, не купаться в тропических водоёмах, носить высокую сплошную обувь, загорать в шезлонгах.

Москитные сетки и репелленты не дают стопроцентной защиты от малярии, поэтому нужно пропить профилактический курс препаратов.

"Обычно лекарства начинают пить за неделю до поездки и продолжают, уже находясь там, а потом ещё две-три недели после. Это даёт хорошую гарантию, что вы не заболеете малярией или точно перенесёте её легко", — порекомендовал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

Часть Африки представители турбизнеса называют "менингитным поясом". Это Нигерия, ЦАР, Эфиопия, Либерия, Мальта, привёл примеры глава компании по организации выезда Дмитрий Волков.

"В Африке высок риск заражения жёлтой лихорадкой, а также вирусным гепатитом, брюшным тифом, холерой и малярией, тропическими гельминтозами, лихорадкой денге", — добавил он.

По словам эксперта, в Азии бушуют гепатит A, брюшной тиф, менингит, в Индии — гепатиты A, B и E.

По статистике, туристы недооценивают рисков для своего здоровья в поездках: этого боится только каждый десятый путешественник, а за возмещением медицинских расходов в страховые компании обращаются потом 37%. С другой стороны, чаще всего они заболевают банальным ОРВИ, посидев под кондиционером или перекупавшись, а не смертоносной экзотикой, успокаивают страховщики.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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