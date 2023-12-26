Власти Таиланда готовятся принять 1,2 миллиона туристов в Новый год

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Таиланда готовятся принять в Новый год 1,2 миллиона туристов. Как уточнил пресс-секретарь правительства королевства Чай Вачаронг, столько туристов прилетят в Таиланд в период с конца декабря по начало января. Отмечается, что это на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: ru.freepik.com

Таким образом, ожидается, что ежедневный пассажиропоток составит 380 тысяч гостей суммарно в шести международных аэропортах страны. Наиболее загруженными будут Суварнабхуми и Донмыанг в Бангкоке.

Для того, чтобы уменьшить нагрузку на воздушные гавани, в аэропортах планируют увеличить число сотрудников иммиграционной службы, которые будут работать в течение всех праздников.

При этом с 15 декабря в аэропортах королевства начала действовать автоматическая система паспортного контроля для иностранных гостей.