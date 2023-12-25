Туристический рынок: свободные места на зарубежных курортах остаются доступными перед Новым годом

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что перед наступлением новогодних праздников еще есть возможность найти места для отдыха на зарубежных курортах.

Фото: "Turkish flag" by wgauthier is licensed under CC BY-SA 2.0.

Свободные места доступны на традиционных направлениях, хотя иногда может потребоваться выбор более дорогих вариантов размещения.

Среди популярных и доступных направлений выделяются Турция, Египет и Шри-Ланка, в то время как поездка в Арабские Эмираты или Таиланд может быть сложнее из-за большого спроса.

Туристические направления, ориентированные на состоятельных клиентов, такие как Мальдивы, Маврикий и Сейшелы, также предоставляют возможности для отдыха с потенциальными скидками.

Мурадян подчеркнул, что основной дефицит связан с вылетами, но транзитные направления остаются доступными. Он также отметил, что бронирование перелетов на первые дни нового года может быть более выгодным, учитывая увеличенное количество рейсов после Нового года, когда многие предпочитают продлить отпуск в теплых странах.